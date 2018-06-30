من أجل مصر ومستقبل وطن يحتفلان بذكرى ثورة 30 يونيو بشرم الشيخ

تنظم جمعية من اجل مصر بالتنسيق والتعاون مع حزب " مستقبل وطن" احتفالية مساء اليوم بنادي شرم الشيخ الرياضى فى ذكرى ثورة 30 يونيو تحت شعار " ثورة شعب".
وتشمل الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية وعرض أفلام تسجيلية لثورة 30 يونيو فى ميدان التحرير ومحافظات مصر، من بينها خليج نعمة وطور سيناء ودهب عندما ثار أهالي جنوب سيناء على حكم جماعة الإخوان.
وقال جيفارا الجافي رئيس جمعية من أجل مصر بجنوب سيناء ان الدعوة لجميع اهالى جنوب سيناء للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، مشيرا الى ان شعب جنوب سيناء كان له موقف تاريخى لا ينسى فى ثورة 30 يونيو.