بوتين يوافق على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد 2018 - 2020

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2018 - 2020.



وأشار مرسوم رئاسي روسي - نشر اليوم /السبت/ على بوابة الكرملين للمعلومات القانونية - إلى أن بوتين أعطى موافقته على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفترة 2018 - 2020.



وكان الرئيس الروسي قد أكد، في وقت سابق، أن روسيا تحارب الفساد باستمرار، وترى أن فيه مشكلة جدية لروسيا الاتحادية وللدول الأخرى.



ومن جانبه، أعلن رئيس لجنة شئون الأمن في مجلس الدوما الروسي فاسيلي بيسكاريوف، في بداية الشهر الجاري، أن العمل سيتواصل لتحسين قوانين مكافحة الفساد من حيث تشديد الرقابة على الموظفين السابقين في قطاع الدولة.

