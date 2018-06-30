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محافظات

رفع الغلق الإدارى عن محل تجارة أسمدة ومبيدات بكفر سعد البلد

السبت 30/يونيو/2018 - 02:33 م
صدى البلد
زينب الزغبي
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط رفع الغلق الإدارى عن محل تجارة أسمدة ومبيدات بناحية كفر سعد البلد - مركز كفر سعد لاستيفاء مستندات الترخيص وزوال المخالفة سبب صدور قرار الغلق.

كانت مديرية الزراعة بدمياط إدارة المراقبة على الأسمدة والمبيدات،قد تقدمت بطلب استصدار قرار برفع الغلق الاداري عن المحل المذكور لاستيفائه مستندات الترخيص.

وعليه قرر المحافظ رفع الغلق الإدارى وصدور ترخيص للمحل بالاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية.

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