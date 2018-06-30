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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 11 في انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة الجديد

السبت 30/يونيو/2018 - 01:15 م
حادث انقلاب - أرشيفية
حادث انقلاب - أرشيفية
حسن غنيمة
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة الجديد الذى يريط القاهرة وبالسويس والبحر الأحمر، وتم نقل المتوفين للمشرحة والمصابين لأقرب مستشفى باتجاه غارب.

تلقى الدكتور لبيب محمد، وكيل وزارة الصحةن إخطارا بانقلاب أتوبيس رحلات المنيا يحمل أرقام 150 976 بطريق الزعفرانة الجديد، وتم التنسيق مع الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، وإرسال 3 سيارات إسعاف من نقاط التمركز الثابتة بطريق السخنة الزعفرانة.

وتبين من الإخطار الذى تلقاه اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، من العقيد أحمد نصر، مدير شرطة تأمين الطرق، أن الحادث أسفر عن وفاة عصام نادى مخيمر، 25 سنة، من المنيا "ملاوى"، وحسن مصطفى محمد، 31 سنة، من طوخ بمحافظة المنيا.

كما تبين إصابة 11 راكبا آخرين إثر انقلاب الأتوبيس، وتم نقلهم لأقرب مستشفى بالقرب من الزعفرانة.

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