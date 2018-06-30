ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير لبناني: مبادرات سياسية لتشكيل الحكومة خلال الساعات المقبلة

السبت 30/يونيو/2018 - 01:16 م
أ ش أ
قال وزير الثقافة اللبناني الدكتور غطاس خوري إن حركة الاتصالات في شأن تشكيل الحكومة، ستشهدا زخما كبيرا خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد المشاورات التي تمت في هذا الشأن بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

جاء ذلك في تصريحات لـ "خوري" أعقبت لقاء جمعه بالرئيس اللبناني بقصر بعبدا ظهر اليوم، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة، إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وتوقع الوزير اللبناني أن يتعزز المناخ السياسي على نحو إيجابي، وذلك من خلال مبادرات ستتم خلال اليومين المقبلين على أمل أن تصب في مصلحة الإسراع في تشكيل الحكومة.

على صعيد ذي صلة، قال عضو كتلة المستقبل النائب طارق المرعبي إن الجميع يهمه تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لا سيما وأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تحتمل أي تأخير.
ولفت "المرعبي" - في تصريح له - إلى أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري سيجد حلا وسطا بين الفرقاء السياسيين، بما يحل المسائل الخلافية التي تعوق تشكيل الحكومة، مشددا على أن التسوية الرئاسية لا تزال قائمة وأن "الرئيسين عون والحريري هما صمام الأمان من أجل الوصول الى التشكيلة الحكومية الأمثل".
وأشار إلى أن طريقة العمل التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري في اللقاء الأخير بينهما، تنطلق مما نصت عليه المادة 64 من الدستور والتي تمنح الرئيس المكلف صلاحية التشكيل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.
وتطرق النائب المرعبي إلى تمسك الرئيس اللبناني بحقه في اختيار نائب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، فيما يعرف بـ (الحصة الرئيس بالحكومة) مؤكدا أن هذا الأمر يمثل عرفا "والعرف يمكن خرقه في حال اتفق الفرقاء على ذلك لمصلحة البلاد العليا".
وأكد أهمية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أنه "آن الأوان لعودتهم من خلال حل دولي يقوم على تحديد مناطق آمنة في سوريا أو على الأقل تحديد وجودهم في مناطق حدودية في لبنان إلى حين تأمين العودة".

ترشيحاتنا

الاستخبارات الأمريكية: كوريا الشمالية تخدع ترامب .. صور

الإفتاء تكشف عن 4 أمور تحدث لك عند الإكثار من الاستغفار

30 سبتمبر.. انتهاء تنفيذ كل شقق الإسكان الاجتماعي بالعبور

مقتل وإصابة 11 من القوات شبه العسكرية جراء انهيارات طينية شمال شرق الهند

السيسي: طريق الإصلاح قاس لكنه حتمي ويعد بمستقبل أفضل ..فيديو

مصر تدين الهجوم على مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس في مالي

في ذكرى 30 يونيو.. الوزير الذى قال لا للإرهابية

فيديو جراف| هاري كين يتصدر هدافي كأس العالم بعد دور المجموعات

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

مارادونا يعتذر لسيرجيو راموس

ذكرى 30 يونيو.. فيلم الإدارة العامة للمرور بين الإنجاز والتطوير

النواب العراقي يطالب المفوضية بضرورة إقناع المجتمع الدولي بنزاهة الانتخابات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

بوسي تشعل إنستجرام بفستان قصير .. صور

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للموسم الشتوي بتوفير التقاوي.. صور

فيديو

مميش: قناة السويس الجديدة شريان للتجارة العالمية.. فيديو
مميش: افتتاح مركز سيمنز للتدريب أكتوبر المقبل.. فيديو
ذكرى 30 يونيو.. فيلم الإدارة العامة للمرور بين الإنجاز والتطوير
قمحة: الشعب المصري ثار في 30 يونيو لأنه يأبى الاستعباد .. فيديو
وزيرة الصحة 15 ألفا و255 كيس دم ببنوك الجمهورية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟