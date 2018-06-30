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درجات الحرارة المتوقعة غدا

السبت 30/يونيو/2018 - 01:06 م
صدى البلد
ا ش ا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:-
الصغرى العظمى
القاهرة 24 35
وسط الدلتا 23 34
الإسكندرية 23 30
بلطيم 24 29
مطروح 20 30
السلوم 20 32
سيوة 22 37
بورسعيد 24 31
دمياط 24 31
العريش 20 30
رفح 19 30
الإسماعيلية 20 35
السويس 21 36
رأس سدر 23 34
نخل 16 32
نويبع 27 35
طابا 23 32
كاترين 19 36
الطور 24 33
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 27 36
الفيوم 24 35
بنى سويف 24 35
المنيا 23 36
أسيوط 23 36
سوهاج 24 37
قنا 24 38
الأقصر 25 39
أسوان 26 39
أبوسمبل 26 38
الوادى الجديد 24 39
شلاتين 25 36
ابو رماد 26 35
راس حدربة 27 34
حلايب 27 34

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