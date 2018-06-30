رسميا.. مدبولي يعرض برنامج الحكومة أمام البرلمان الثلاثاء

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، عن إلقاء المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.





يأتي تحديد جلسة الثلاثاء لعرض برنامج الحكومة على البرلمان وفقًا لما تضمنته المادة 146 من الدستور والتى تنص على «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.



