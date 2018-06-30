الهند ترحب بإدراج باكستان على القائمة الدولية لمراقبة الإرهاب



وتجنبت باكستان "القائمة السوداء" الأكثر خطورة من خلال الموافقة على الالتزام بخطة عمل من 26 نقطة صاغتها مجموعة مراجعة التعاون الدولي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ.



يشار إلى أن مجموعة العمل الدولية هي هيئة حكومية دولية تأسست عام 1989 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة لضمان سلامة النظام المالي الدولي.. ولكي تتجنب باكستان القائمة السوداء للمجموعة عليها أن تنشر بحلول يناير 2019 قوائم محدثة للأشخاص والعناصر المحظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.



رحبت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم السبت، بإدراج باكستان على القائمة الرمادية الدولية لمراقبة تمويل الإرهاب، والتي تعدها مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية (فاتف).وقالت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية - "إن الهند ترحب بقرار مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية بإدراج باكستان على قائمتها الرمادية لمراقبة مجموعة مراجعة التعاون الدولي".وأشارت إلى أن باكستان أعطت التزاما سياسيا رفيع المستوى لمعالجة المخاوف العالمية بشأن تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وخاصة فيما يتعلق بالكيانات والأفراد المحظورين من جانب الأمم المتحدة.. معربة عن أملها في حفاظ باكستان على التزاماتها.وكانت مجموعة العمل الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، إدراج باكستان على قائمتها الرمادية لدعمها للإرهاب وضعف أدائها في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب داخل حدودها وعدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات للحد من أنشطة العناصر الإرهابية التي تتجول بحرية داخل أقاليمها.