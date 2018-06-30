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برلمان

النائب أحمد إسماعيل: مصر كانت غارقة قبل ثورة 30 يونيو

السبت 30/يونيو/2018 - 02:30 م
النائب أحمد إسماعيل
النائب أحمد إسماعيل
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ركزت على الملفات والقضايا الهامة التي تشغل الشعب المصري.

وأشار إسماعيل في تصريحات صحفية له اليوم، إلى ثورة 30 يونيو الشعبية تمت بمباركة أبناء مصر المخلصين لتخليص البلاد من الخونة، مؤكدا أن الأيام أثبتت أن مصر كانت غارقة في غيابات لا يعلمها إلا الله لولا تدخل الجيش المصري في الوقت المناسب الذى أنقذ البلاد من الفتنة.

وأكد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي قامت به القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، من مساندة عظيمة لأبناء الشعب المصري في إزاحة الفاشية الدينية.

وتقدم اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، بتهنئة الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، خلال كلمته التي تناول فيها عددًا من المحاور والقضايا الراهنة، فضلا عن مسار التنمية بشقيها السياسي والاقتصادي.

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