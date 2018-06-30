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القوى العاملة: غدا إجازة بالقطاع الخاص

السبت 30/يونيو/2018 - 01:12 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
هيثم سعد الدين
أصدرت وزارة القوي العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لقيام المفتشين بمتابعة تنفيذ إجازة غدًا، الأحد، أول يوليو بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من اليوم السبت 30 يونيو، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص على أن يكون يوم الأحد أول يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام قطاع الأعمال العام والخاص، بدلا من السبت 30 يونيو ذكري الثورة.

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

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