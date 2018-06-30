القوى العاملة: غدا إجازة بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوي العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لقيام المفتشين بمتابعة تنفيذ إجازة غدًا، الأحد، أول يوليو بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من اليوم السبت 30 يونيو، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.





جاء ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص على أن يكون يوم الأحد أول يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام قطاع الأعمال العام والخاص، بدلا من السبت 30 يونيو ذكري الثورة.



