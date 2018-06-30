الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 30 ألف ميجاوات



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تلافى أخطاء الفواتير الناتجة عن القراءة الخاطئة، كما يمكن إرسال شكوى الفاتورة من خلال رسائل نصية قصيرة "إس إم إس"، حيث يقوم المواطن بإرسال رسالة للرقم 91121 وتبدأ الرسالة بالرمز * ثم رقم السداد الإلكترونى الموجود على الفاتورة ويترك مسافة ثم اسم الشركة.



وسيظهر للمواطن رسالة بأنه تم استقبال الشكوى ويجرى حلها، وفي حالة وجود خطأ في الرسالة الواردة من المواطن سيصل إليه رسالة أخرى لتصحيح تنسيق الرسالة، وسيتم التواصل مع المواطن لاستكمال أي بيانات خاصة بالشكوى وبعد انتهاء شركة توزيع الكهرباء من فحص الشكوى سيتم التواصل مع المواطن لإبلاغه بنتيجة دراسة شكواه.



ويمكن أيضا تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة http://www.moee.gov.eg/cmps، وتأتي هذه الخدمات فى إطار حرص القطاع على تقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن.



من ناحية، أخرى، شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا دون الاستغناء عن خبرات الكشافين والمحصلين التابعين للوزارة.



وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت رسميا شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance عن بدء تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيا بعد الانتهاء من الربط الفني والتقني الكامل مع كافة شركات توزيع الكهرباء لإتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير الحكومية للمواطن المصري، وهو ما يتيح خدمات دفع الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع لـ 30 مليون مشترك (حوالي 25 مليون مشترك فواتير بنسبة 85% و5 ملايين مشترك بعدادات مسبقة الدفع بنسبة 15%) من خلال التعاون مع البريد المصري (4000 مكتب بريد) وخدمات خالص من أي فاينانس وشركات التحصيل التى يتم تسوية متحصلاتها على حسابتها في البنوك المصرية، وهي مصاري، وبي ، وأمان، وسداد، وممكن، وتمام.



كما تتاح الخدمة من خلال قنوات 34 بنكا مصريا وكذلك أية شركات تحصيل ترغب فى الانضمام للشبكة المالية للحكومة المصرية.



ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الجمعة وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت يبلغ 30 ألف ميجاوات مقابل 30 ألفا و 300 ميجاوات أمس الجمعةالذي بلغ فيه الحمل الأدنى 22 ألفا و 470 ميجاوات.وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى ، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.. ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتم تعهيد هذه الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقا للمعايير العالمية حيث تم الانتهاء من تفعيل الخدمة بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية.. ويمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق "شكاوى فواتير الكهرباء" بهواتف أندرويد .ويمكن أيضا الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارا من خلال الرقم 121،كما يمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول لإرسال شكوى من فواتير الكهرباء، أو تسجيل قراءة العداد.