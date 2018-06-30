تدمير 3 مضافات لداعش غربي محافظة كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بتدمير ثلاث مضافات "أوكار" لتنظيم (داعش) الإرهابي والعثور على معمل للعبوات اللاصقة بعملية أمنية مشتركة جنوب غربي محافظة كركوك.



وقال المصدر في تصريح لقناة( السومرية نيوز) العراقية، إن قوة مشتركة من اللواء 16حشد شعبي واللواء الرابع شرطة اتحادية قامتا بتنفيذ عمليات ملاحقة فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك.



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العملية أسفرت عن تدمير 3 مضافات والعثور على معمل للعبوات اللاصقة وأجهزة حاسوب وكمية من مادة السيفور ومواد عسكرية أخرى في وادي الشيحة خلف قرية الدكمات التابعة لناحية الرشاد.



يذكر أن محافظة كركوك ( 255 كم شمال بغداد)، تشهد استقرارا أمنيا منذ عمليات فرض القانون فيها وسيطرة قوات مكافحة الإرهاب على مركز المدينة والشرطة الاتحادية على أقضية ونواحي المحافظة، إلا أن جيوب تنظيم (داعش) لا زالت تشكل خطرا على أمن مناطق جنوب وغربي المحافظة.