وصول 1400 رأس عجول سودانية إلى ميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا، اليوم، 1391 رأس عجول حية قادمة من ميناء سواكن بالسودان، على متن السفينة (نادر 1) لصالح هيئة السلع التموينية، فيما تقوم الجهات المختصة بفحص الشحنة وحجزها بالمحجر البيطري بالغردقة للتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل السماح بتفريغها وطرحها بالأسواق.



وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا استقبل 413 راكبا و98 شاحنة بضائع و12 شاحنة عفش ركاب و33 سيارة وصلوا على متن السفن (مسرة، بوسيدون اكسبريس، ونما اكسبريس)، كما استقبل ميناء الغردقة 623 راكبا و8 شاحنات عفش ركاب و37 سيارة على متن العبارة (القاهرة)".



وأوضح أن ميناء نويبع استقبل 424 راكبا و21 برادا و6 تريلات و19 سيارة وأتوبيسين على متن السفينتين (ايلة، وبريدج).



من ناحية أخري، أكد المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بموانئ الهيئة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الخامس لثورة 30 يونيو، وتكثيف التواجد الأمني بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأميني، والمرور على جميع الأرصفة والساحات بالميناء، والإبلاغ عند الاشتباه في أي جسم غريب لشرطة الميناء ومركز العمليات بالهيئة الذي يقوم بمتابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ.



من جانبه، شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية جميع معدات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتوفير جميع اللواحات الإرشادية والتحذيرية في أماكنها المختصة ومراجعة سلامة وصلاحية المصادر البديلة للطاقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.



ووجه بضرورة مراجعة منافذ الهروب والتأكد من صلاحيتها وعدم السماح بدخول أي سيارة دون تصريح أو الاقتراب من أي منشأة بالهيئة وتفتيش أي سيارة يتم الاشتباه بها.