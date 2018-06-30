ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وصول 1400 رأس عجول سودانية إلى ميناء سفاجا

السبت 30/يونيو/2018 - 02:17 م
صدى البلد
ا ش ا
استقبل ميناء سفاجا، اليوم، 1391 رأس عجول حية قادمة من ميناء سواكن بالسودان، على متن السفينة (نادر 1) لصالح هيئة السلع التموينية، فيما تقوم الجهات المختصة بفحص الشحنة وحجزها بالمحجر البيطري بالغردقة للتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل السماح بتفريغها وطرحها بالأسواق.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا استقبل 413 راكبا و98 شاحنة بضائع و12 شاحنة عفش ركاب و33 سيارة وصلوا على متن السفن (مسرة، بوسيدون اكسبريس، ونما اكسبريس)، كما استقبل ميناء الغردقة 623 راكبا و8 شاحنات عفش ركاب و37 سيارة على متن العبارة (القاهرة)".

وأوضح أن ميناء نويبع استقبل 424 راكبا و21 برادا و6 تريلات و19 سيارة وأتوبيسين على متن السفينتين (ايلة، وبريدج).

من ناحية أخري، أكد المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بموانئ الهيئة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الخامس لثورة 30 يونيو، وتكثيف التواجد الأمني بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأميني، والمرور على جميع الأرصفة والساحات بالميناء، والإبلاغ عند الاشتباه في أي جسم غريب لشرطة الميناء ومركز العمليات بالهيئة الذي يقوم بمتابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ.

من جانبه، شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية جميع معدات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتوفير جميع اللواحات الإرشادية والتحذيرية في أماكنها المختصة ومراجعة سلامة وصلاحية المصادر البديلة للطاقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

ووجه بضرورة مراجعة منافذ الهروب والتأكد من صلاحيتها وعدم السماح بدخول أي سيارة دون تصريح أو الاقتراب من أي منشأة بالهيئة وتفتيش أي سيارة يتم الاشتباه بها.

ترشيحاتنا

السيسي: التحية لكل رب أسرة يتحمل مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائه

الصحف الفرنسية تحذر منتخب الديوك من ميسى

وزير الداخلية يتفقد الخدمات بميدان مصطفى محمود ..صور

أوروغواي ضد البرتغال .. التشكيلة المتوقعة لرفقاء كرستيانو رونالدو

الأهرام سبورت يضم 10 صفقات نارية .. صور

مشاهدة مباراة فرنسا والارجنتين بث مباشر

تركيا تخفف الأسعار عن كاهل المواطن الإسرائيلي

الجماهير السنغالية تهاجم زميل محمد صلاح فى ليفربول

بوسي تشعل إنستجرام بفستان قصير .. صور

وزير الداخلية: لا تهاون مع من يرفع السلاح في وجه المصريين ..صور

إيران ترسل 16 حاوية أدوية إلى السعودية

شاهد.. استقبال منتخب كوريا بالبيض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيولة مرورية بميدان النهضة فى ذكرى ثورة 30 يونيو .. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

طرح كراسات شروط ميكنة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل .. صور

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

وزيرة الصحة: نسعى لوصول الإسعاف المصرية لمستوى الأفضل عالميا .. صور

فيديو

بكري: هجوم السوشيال ميديا جزء من هزيمة مصر أمام السعودية
وزير النقل: نفذنا 3200 كيلومتر من الطرق الجديدة عقب 30 يونيو
دينا يحيى تنتقد الهجوم الشديد على لاعبي المنتخب واستقبالهم الفاتر بالمطار
مميش: قناة السويس الجديدة شريان للتجارة العالمية.. فيديو
مميش: افتتاح مركز سيمنز للتدريب أكتوبر المقبل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟