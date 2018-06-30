روسيا تستعد لمواجهة إسبانيا في دور الـ16 بالمونديال

قاد ستانسيلاف شيرشيسوف ، المدير الفنى لمنتخب روسيا لكرة القدم ، التدريبات الأخيرة للفريق التى اقيمت اليوم السبت على ملعب (نوفوجورسك)، استعدادا لمواجهة ضيفه منتخب اسبانيا غدا الاحد على ملعب لوجنيكي فى ثمن نهائى مونديال روسيا.



وقبيل بدء المباراة ، زار فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، معسكر منتخب بلاده اليوم للشد من أزره قبل المباراة المرتقبة...وأكد موتكو -الذي ترك هذا العام منصب رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم وأيضا رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم- ان فرص الفريق فى التأهل لربع النهائى جيدة.



وشكل اللاعبون دائرة في وسط الملعب حول ، وزير الرياضة السابق، الذي ألقى خطبة تحفيزية تبعها تصفيق حاد من قبل اللاعبين الدوليين.

