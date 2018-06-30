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كأس العالم

روسيا تستعد لمواجهة إسبانيا في دور الـ16 بالمونديال

السبت 30/يونيو/2018 - 02:31 م
صدى البلد
ا ش ا
قاد ستانسيلاف شيرشيسوف ، المدير الفنى لمنتخب روسيا لكرة القدم ، التدريبات الأخيرة للفريق التى اقيمت اليوم السبت على ملعب (نوفوجورسك)، استعدادا لمواجهة ضيفه منتخب اسبانيا غدا الاحد على ملعب لوجنيكي فى ثمن نهائى مونديال روسيا.

وقبيل بدء المباراة ، زار فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، معسكر منتخب بلاده اليوم للشد من أزره قبل المباراة المرتقبة...وأكد موتكو -الذي ترك هذا العام منصب رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم وأيضا رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم- ان فرص الفريق فى التأهل لربع النهائى جيدة.

وشكل اللاعبون دائرة في وسط الملعب حول ، وزير الرياضة السابق، الذي ألقى خطبة تحفيزية تبعها تصفيق حاد من قبل اللاعبين الدوليين.

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