صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور

بمجرد أن تسلك طريق السويس - السخنة أو شارع التسعين الجنوبى، تجد نفسك أمام صرح عظيم، واحد من أهم إنجازات العاصمة الإدارية الجديدة التى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى يناير الماضى.



عمالها يسابقون الزمن، يعملون على قدم وساق، 1500 عامل وفنى ومهندس يعملون ليل نهار فى مسجد "الفتاح العليم" لتنطلق مشاريع عملاقة لتكون نقلة في تاريخ مصر الحديث.



ووعد الرئيس السيسي ببناء مسجد وكنيسة هناك، منذ عام، وتبرع بـ 50 ألف جنيه للمسجد ومثلها للكاتدرائية المزمع إقامتهما في العاصمة الإدارية الجديدة، ثم تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه للاثنين معًا، ليكون بذلك أول متبرع، ساهم في جعل المسجد والكاتدرائية نموذجين فريدين من نوعهما في الشرق الأوسط.



شارك فى البناء العديد من الشركات والقطاعات الاستثمارية التى تعمل يدا بيد لتسابق الزمن، حيث تقوم شركة المقاولون العرب على تنفيذ مشروع المسجد بدقة ومهارة عالمية بأيادٍ وخبرة مصرية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 60%.



يتضمن الجامع بدروم أرضى على مساحة 6335 مترا مربعا ومتحف للرسالات السماوية ودار لتحفيظ القرآن ومستشفى خيرى يسع 300 سرير، ويحتوى مصلى خاص بالسيدات تبلغ مساحته 3400 متر، بينما يبلغ مصلى الرجال 6335 متر مربع.



ويحتوى المسجد على أربع مآذن يصل ارتفاع كل منها إلى 90 مترا، بالإضافة إلى القبة الرئيسة و4 قباب ثانوية بجانب قاعتين للمناسبات ومسار كبير لإقامة الجنازات.



وقامت عدسة "صدى البلد" بجولة داخل المسجد وبين عمال ومهندسين لمعرفة آخر التطورات.



وقال محمد أحمد، أحد عمال الجامع، إنه فخر لأى عامل أن يشارك فى هذا الصرح العظيم، ويحكى لأولاده وأحفاده بكل فخر أنه كان من بناه هذا الجامع العظيم.



بينما قال أشرف صالح: "إننا بدأنا نخطو خطوات نحو الإصلاح"، واصفا العاصمة الإدارية بأنها تكون من عجائب مصر.



وأكد كريم محمد أن العمال يعملون على قدم وساق ليجنوا ثمار ما زرعوا، حيث إنهم ينتظرون اليوم الذى ينتهون فيه من أعمال المسجد لأداء أول صلاة فيه.

