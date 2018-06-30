ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور

السبت 30/يونيو/2018 - 02:17 م
صدى البلد
منار نور _عدسة: ابانوب نبيل
بمجرد أن تسلك طريق السويس - السخنة أو شارع التسعين الجنوبى، تجد نفسك أمام صرح عظيم، واحد من أهم إنجازات العاصمة الإدارية الجديدة التى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى يناير الماضى.

عمالها يسابقون الزمن، يعملون على قدم وساق، 1500 عامل وفنى ومهندس يعملون ليل نهار فى مسجد "الفتاح العليم" لتنطلق مشاريع عملاقة لتكون نقلة في تاريخ مصر الحديث.

ووعد الرئيس السيسي ببناء مسجد وكنيسة هناك، منذ عام، وتبرع بـ 50 ألف جنيه للمسجد ومثلها للكاتدرائية المزمع إقامتهما في العاصمة الإدارية الجديدة، ثم تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه للاثنين معًا، ليكون بذلك أول متبرع، ساهم في جعل المسجد والكاتدرائية نموذجين فريدين من نوعهما في الشرق الأوسط.

شارك فى البناء العديد من الشركات والقطاعات الاستثمارية التى تعمل يدا بيد لتسابق الزمن، حيث تقوم شركة المقاولون العرب على تنفيذ مشروع المسجد بدقة ومهارة عالمية بأيادٍ وخبرة مصرية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 60%.

يتضمن الجامع بدروم أرضى على مساحة 6335 مترا مربعا ومتحف للرسالات السماوية ودار لتحفيظ القرآن ومستشفى خيرى يسع 300 سرير، ويحتوى مصلى خاص بالسيدات تبلغ مساحته 3400 متر، بينما يبلغ مصلى الرجال 6335 متر مربع.

ويحتوى المسجد على أربع مآذن يصل ارتفاع كل منها إلى 90 مترا، بالإضافة إلى القبة الرئيسة و4 قباب ثانوية بجانب قاعتين للمناسبات ومسار كبير لإقامة الجنازات.

وقامت عدسة "صدى البلد" بجولة داخل المسجد وبين عمال ومهندسين لمعرفة آخر التطورات.

وقال محمد أحمد، أحد عمال الجامع، إنه فخر لأى عامل أن يشارك فى هذا الصرح العظيم، ويحكى لأولاده وأحفاده بكل فخر أنه كان من بناه هذا الجامع العظيم.

بينما قال أشرف صالح: "إننا بدأنا نخطو خطوات نحو الإصلاح"، واصفا العاصمة الإدارية بأنها تكون من عجائب مصر.

وأكد كريم محمد أن العمال يعملون على قدم وساق ليجنوا ثمار ما زرعوا، حيث إنهم ينتظرون اليوم الذى ينتهون فيه من أعمال المسجد لأداء أول صلاة فيه.
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور
صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور

موضوعات متعلقة

«صدى البلد» في العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس وعد فأوفى.. الحلم يصبح حقيقة.. وعمال مشروع الكاتدرائية يسابقون الزمن لافتتاحها قبل عيد الميلاد والصلاة بها.. فيديو وصور

رئيس "المقاولون العرب" يتفقد أعمال مسجد الفتاح العليم والبرلمان بالعاصمة الجديدة ..صور

البابا يترأس أول قداس بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة 6 يناير

المقاولون العرب: الانتهاء من قبة ومآذن مسجد العاصمة الإدارية الجديدة

ترسانة المقاولون البحرية تنهي الأعمال المعدنية لـقباب مسجد العاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يتفقد مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديووصور

ترشيحاتنا

ننشر توزيع درجات امتحانات جيولوجيا واستاتيكا وفلسفة الثانوية العامة

أوروغواي ضد البرتغال .. التشكيلة المتوقعة لرفقاء كرستيانو رونالدو

فى ذكرى 30 يونيو.. شهداء من الشرطة يسطرون التاريخ بدمائهم

فى عيد ميلادها.. وفاء صادق تترك منزلها بسبب هدية نجلها

اغتنم.. أدعية حرص رسول الله على ترديدها في كل وقت

إيران ترسل 16 حاوية أدوية إلى السعودية

الأهلي يواجه الشمس وديا قبل السفر إلى كرواتيا

موسى مصطفى موسى: الرئيس حمل روحه على كتفه لتحرير مصر من الإخوان

سواريز ينتظر رقما قياسيا جديدا أمام البرتغال

الجماهير السنغالية تهاجم زميل محمد صلاح فى ليفربول

السيسي: احتياطي النقد الأجنبي بلغ أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها ..فيديو

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام فرنسا بكأس العالم اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيولة مرورية بميدان النهضة فى ذكرى ثورة 30 يونيو .. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

طرح كراسات شروط ميكنة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل .. صور

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

وزيرة الصحة: نسعى لوصول الإسعاف المصرية لمستوى الأفضل عالميا .. صور

فيديو

بكري: هجوم السوشيال ميديا جزء من هزيمة مصر أمام السعودية
وزير النقل: نفذنا 3200 كيلومتر من الطرق الجديدة عقب 30 يونيو
دينا يحيى تنتقد الهجوم الشديد على لاعبي المنتخب واستقبالهم الفاتر بالمطار
مميش: قناة السويس الجديدة شريان للتجارة العالمية.. فيديو
مميش: افتتاح مركز سيمنز للتدريب أكتوبر المقبل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟