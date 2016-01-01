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برلمان

برلمانية: الموافقة على تعديل مشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج

الأحد 01/يوليه/2018 - 06:01 ص
النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قالت النائبة غادة عجمى ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن لجنة العلاقات الخارجية وافقت على تعديل مشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج ، بحيث يكفل إنشاء صندوق نقل الجثامين تحت رعاية وزارة الخارجية والمالية والصحة.

وأكدت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان التعديلات على القانون تشمل ان يكون هناك مندوب من وزارات الخارجية والمالية والصحى تتولى رعاية صندوق نقل جثامين المصريين بالخارج.

كما أشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن تعديل القانون يشمل أيضا زيادة عشرين جنيها كرسوم على صناديق نقل جثامين المصريين بالخارج ، متمنيه ان يخرج مشروع القانون إلى النور قريبا.

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