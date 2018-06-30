وزير الأوقاف يطالب الأئمة بالتيسير على الحجاج.. صور

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التيسير الذي ننظر إليه في أمور الحج منضبط بضوابط الشرع، مطالبا الأئمة التيسير على الناس دون افراط او تفريط.



وأضاف الوزير خلال افتتاحه دورة فقه الحج بمسجد النور بالعباسية: إن هناك 60 إماما سيرافقون بعثة الحج وهم من المتفوقين والمتميزين، مطالبهم بفهم كتاب التيسير في الحج، مشيرا إلى أن الأئمة سينقسمون إلى مجموعات مجموعة خاصة ببعثة الداخلية وأخرى للسياحة واخرى للتضامن



وطالب الوزير الأئمة المرافقين للبعثة، بفهم القصد والغاية من القواعد الفقهية وأن لا نأخذ شكل الدين ونضيع جوهره ونظهر أننا ملتزمون، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة أرادت أن تسوق لنفسها بالشكل فقط، مطالبا الأئمة التيسير على حجاج بيت الله عز وجل فى أداء مناسكهم من خلال دراسة المسائل والقضايا المتعلقة بالحج ولاسيما تلك المتصلة بالمستجدات العصرية المطلوبة للتيسير لا التعسير.



