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الثوم المرقد في زيت الزيتون أقوى مضاد حيوي في بيتك

السبت 30/يونيو/2018 - 07:03 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية والصحة رشا شلباية على صفحتها الشخصية "فيسبوك" أهمية الثوم مع زيت الزيتون كمضاد حيوي، حيث يمكنك وضع فصوص من الثوم بعد ثقبها بالشوكة في زجاجة فيها زيت زيتون ثم غلقها وتركها مدة أسبوعين، بعد ذلك أشرب ثلاث ملاعق على الريق كل صباح وهي تفيد في:

- تصفية الدم
-تصفية الكبد
- إزالة حصى الكلى
-تفيد في علاج البواسير شربا ودهنا
- تفيد في علاج آلام المفاصل بالدهن بها
-علاج تساقط الشعر
-إلى جانب علاج عدة أمراض أخرى"ضغط الدم والقلب".

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