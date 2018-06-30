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حوادث

النيابة الإدارية تشيد بدور قومي المرأة في مجال التنمية

السبت 30/يونيو/2018 - 02:22 م
النيابة الادارية
النيابة الادارية
ا ش ا
أشادت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها في كافة المجالات تأكيدًا على دولة المواطنة وعدم التمييز وإنفاذًا لمكتسبات المرأة الدستورية في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وأشارت المستشارة قطب - في بيان صحفي اليوم السبت - إلى أن هذا الدور يأتي في إطار دعم شامل من القيادة السياسية كان من شأنه أن تتبوأ المرأة العديد من المناصب العليا بنسب غير مسبوقة سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية.

وألمحت رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى تقرير أعدته الهيئة عن "أبرز المكتسبات والتحديات التي تواجهها المرأة في إطار الوظيفة العامة"، في إطار المساهمة في أداء واجبها الدستوري ورسالتها السامية لإقرار منظومة العدالة، والذي صدر في سياق تخصيص القيادة السياسية لعام 2017 ليكون عامًا للمرأة المصرية ما عبر عن الإيمان الحقيقي بالأهمية البالغة لدور المرأة.

وفي اليوم الأخير لتوليها منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تمنت المستشارة فريال قطب، كل التوفيق للدكتورة مايا مرسي والمجلس القومي للمرأة بالاستمرار في الجهد في رحلة كفاح المرأة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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