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حوادث

ضبط 1023 مخالفة مرورية بالغربية

السبت 30/يونيو/2018 - 02:19 م
حملات مرورية
حملات مرورية
أحمد على
تمكنت مباحث المرور بالغربية، اليوم السبت، من ضبط 1023 مخالفة مرورية وتحصيل 40400 جنيه غرامات فورية بشوارع طنطا والمحلة لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين من قائدي السيارات والدراجات النارية على مستوى المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات المرورية التى أسفرت فى مجال ضبط المخالفــــات المروريــة عن ضبط (23) سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و(19) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و(218) مخالفه على نموذج 125 و (59 ) انتظار خاطئ و(3) سيارات لتجاوز خط السير وتم التصالح فى (533 ) حالة مقابل تحصيل مبلغ (40400 جنيها) كغرامات فورية وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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