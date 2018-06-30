ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 2303 متهمين هاربين من أحكام بالغربية

السبت 30/يونيو/2018 - 02:18 م
قوات الامن
قوات الامن
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، من ضبط 2303 متهمين هاربين من أحكام وتحصيل 61781 جنيها كغرامات فورية في حملات أمنية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط (5) أحكام فى جناية و(355) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(1810) احكام فى الغرامات و(23) حكما فى مخالفات.

كما بلغ إجمالى الأحكام (2203 ) احكام وإجمالى المبالغ المتحصلة  (61781 جنيها) وتحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار اليها.

ترشيحاتنا

في ذكرى 30 يونيو.. الوزير الذى قال لا للإرهابية

مارادونا يعتذر لسيرجيو راموس

وزير الداخلية يتفقد الخدمات بميدان مصطفى محمود ..صور

الصحة: 3 وفيات و23 إصابة في انقلاب أتوبيس رحلات بالغردقة

اغتنم.. أدعية حرص رسول الله على ترديدها في كل وقت

بيراميدز يتعاقد مع مدرب المكسيك السابق مستشارا فنيا للفريق

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

سواريز ينتظر رقما قياسيا جديدا أمام البرتغال

شاهد.. استقبال منتخب كوريا بالبيض

فى عيد ميلادها.. وفاء صادق تترك منزلها بسبب هدية نجلها

حسين فهمى يشارك فى مظاهرات ثورة 30 يونيو.. فيديو

كندا ترد على ترامب بإجراءات انتقامية ورسوم إضافية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيولة مرورية بميدان النهضة فى ذكرى ثورة 30 يونيو .. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

طرح كراسات شروط ميكنة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل .. صور

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

وزيرة الصحة: نسعى لوصول الإسعاف المصرية لمستوى الأفضل عالميا .. صور

فيديو

بكري: هجوم السوشيال ميديا جزء من هزيمة مصر أمام السعودية
وزير النقل: نفذنا 3200 كيلومتر من الطرق الجديدة عقب 30 يونيو
دينا يحيى تنتقد الهجوم الشديد على لاعبي المنتخب واستقبالهم الفاتر بالمطار
مميش: قناة السويس الجديدة شريان للتجارة العالمية.. فيديو
مميش: افتتاح مركز سيمنز للتدريب أكتوبر المقبل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟