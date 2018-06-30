ضبط 2303 متهمين هاربين من أحكام بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، من ضبط 2303 متهمين هاربين من أحكام وتحصيل 61781 جنيها كغرامات فورية في حملات أمنية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط (5) أحكام فى جناية و(355) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(1810) احكام فى الغرامات و(23) حكما فى مخالفات.



كما بلغ إجمالى الأحكام (2203 ) احكام وإجمالى المبالغ المتحصلة (61781 جنيها) وتحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار اليها.

