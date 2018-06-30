تعويض كبير لمسجون قضى 21 عاما محبوسا بسبب عنصرية ضابط

قضت هيئة المحلفين في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، أمس الجمعة، بتعويض رجل تم سجنه لمدة 21 عاما ظلما، بمبلغ ضخم.



تعود قضية السجين جاكيز ريفيرا إلى ادانته بارتكاب جريمة قتل، ولكن بعد مرور 21 عاما اتضح انه سُجن ظلما، حيث أوضحت التحقيقات أن محقق الشرطة دفع صبيا ليقول إن ريفيرا هو مرتكب الجريمة.



برئت المحكمة ريفيرا من تهمة القتل عام 2011، وأطلق سراحه من السجن، وإدانت اثنين من الضباط واثنين من زملائهما بتهمة تضليل العدالة، ودفع كل منهم مبلغ 175 الف دولار كتعويضات تأديبية، ودفعت محكمة شيكاغو 17 مليون دولار كتعويض لـ ريفيرا مقابل الأعوام التي قضاها خلف القبضان ظلما وفقًا لـ"the mirror".



خلال التحقيق مع الضابط المدان رفض الإجابة، فهذه ليست اول قضية يتم الادانة فيها بدون عدل، فـ ريفيرا واحدا من 18 رجلا أدينوا ظلما في قضايا حقق فيها الضابط السابق.



ويذكر أن دفعت مدينة شيكاغو 670 مليون دولار أميركي، خلال 15 سنة الماضية، كتعويضات لأشخاص تضرروا من سلوك ضباط الشرطة.