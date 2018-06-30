ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إحباط محاولة هجوم للحوثيين بزوارق صيد مدنية بالبحر الأحمر

السبت 30/يونيو/2018 - 02:27 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن التحالف العربي، اليوم /السبت/، إحباط محاولة هجوم من قبل ميليشيات الحوثي بزوارق صيد في البحر الأحمر.

وقال التحالف - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - "إن القوات تمكنت من الاستيلاء على القوارب المعادية، والتي تحمل رشاشا ثقيلا وعددا من صواريخ (آر بي جي) والصواريخ المحمولة".

وأضاف أن هناك 6 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، بالإضافة إلى 8 سفن في انتظار الدخول.. مشيرا إلى أنه تم منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية لميناء الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ترشيحاتنا

أوروغواي ضد البرتغال .. سواريز وكافاني يقودان أبناء السيليستي

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام فرنسا بكأس العالم اليوم

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا فى مواجهة الأرجنتين اليوم

سواريز ينتظر رقما قياسيا جديدا أمام البرتغال

أزمة قلبية تنهي حياة لاعب الاتحاد السابق محمد فاروق بنزيمة واللاعبون ينعونه

بوسي تشعل إنستجرام بفستان قصير .. صور

مارادونا يعتذر لسيرجيو راموس

بيراميدز يتعاقد مع مدرب المكسيك السابق مستشارا فنيا للفريق

فيديو جراف| هاري كين يتصدر هدافي كأس العالم بعد دور المجموعات

هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة؟.. علي جمعة يرد

الجماهير السنغالية تهاجم زميل محمد صلاح فى ليفربول

الأهلي يواجه الشمس وديا قبل السفر إلى كرواتيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيولة مرورية بميدان النهضة فى ذكرى ثورة 30 يونيو .. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

طرح كراسات شروط ميكنة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل .. صور

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

وزيرة الصحة: نسعى لوصول الإسعاف المصرية لمستوى الأفضل عالميا .. صور

فيديو

بكري: هجوم السوشيال ميديا جزء من هزيمة مصر أمام السعودية
وزير النقل: نفذنا 3200 كيلومتر من الطرق الجديدة عقب 30 يونيو
دينا يحيى تنتقد الهجوم الشديد على لاعبي المنتخب واستقبالهم الفاتر بالمطار
مميش: قناة السويس الجديدة شريان للتجارة العالمية.. فيديو
مميش: افتتاح مركز سيمنز للتدريب أكتوبر المقبل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟