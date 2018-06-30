إحباط محاولة هجوم للحوثيين بزوارق صيد مدنية بالبحر الأحمر
السبت 30/يونيو/2018 - 02:27 م
أعلن التحالف العربي، اليوم /السبت/، إحباط محاولة هجوم من قبل ميليشيات الحوثي بزوارق صيد في البحر الأحمر.
وقال التحالف - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - "إن القوات تمكنت من الاستيلاء على القوارب المعادية، والتي تحمل رشاشا ثقيلا وعددا من صواريخ (آر بي جي) والصواريخ المحمولة".
وأضاف أن هناك 6 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، بالإضافة إلى 8 سفن في انتظار الدخول.. مشيرا إلى أنه تم منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية لميناء الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.