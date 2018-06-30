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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعدل سياسته إزاء اللاجئين لإرضاء إيطاليا

السبت 30/يونيو/2018 - 02:16 م
صدى البلد
ا ش ا
رصدت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إدانة الاتحاد الأوروبي لسفن الإنقاذ التي تنتشل مهاجرين ماتوا غرقًا في البحر المتوسط، في الوقت الذي يؤيد فيه قادته للسياسة الشعبوية التي تنتهجها الحكومة الإيطالية الجديدة بشأن قوارب المهاجرين.

وذكرت الصحيفة -في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- أن إدانة الاتحاد الأوروبي لسفن الإنقاذ تعد "تعنتًا كبيرًا" في سياسة الحدود التي يتبعها التكتل الأوروبي حتى تتوافق مع النزعة الشعبوية الإيطالية المناهضة للهجرة.

وأوضحت أنه عقب اجتماع قمة في بروكسل، دعم قادة الاتحاد الأوروبي نهج الحكومة الإيطالية الجديدة بشأن قوارب المهاجرين، وقالوا إنه يتوجب على سفن الإنقاذ البقاء بعيدا، معتبرين أن انتشال قوارب المهاجرين المنكوبة بمثابة خرق للقانون.
ورصدت الصحيفة اتهام منظمات خيرية وجماعات حقوقية، للقادة الأوروبيين باختيار "إرضاء الحكومات العنصرية"، عن طريق اتباع بعض السياسات الجديدة.

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