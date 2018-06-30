ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل 15 وإصابة آخرين في غارات مكثفة على ريف درعا

السبت 30/يونيو/2018 - 02:28 م
صدى البلد
ا ش ا
أفادت مصادر سورية، اليوم /السبت/، بمقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين في غارات مكثفة على ريف درعا الشرقي.

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن غارات مكثفة استهدفت بلدة عصم في ريف درعا الشرقي؛ ما أسفر عن مقتل 15 مدنيا وإصابة أخرين بجروح.. مضيفة أن القوات السورية تقدمت إلى بلدة الغارية الشرقية بعد دخولها بلدة الكرم.

يأتي ذلك تزامنا مع محادثات بين فصائل المعارضة السورية ومفاوضين عن الجيش الروسي للتوصل لاتفاق سلام في درعا يتيح سيطرة القوات السورية على المنطقة.

ترشيحاتنا

مقتل وإصابة 11 من القوات شبه العسكرية جراء انهيارات طينية شمال شرق الهند

أوروغواي ضد البرتغال .. التشكيلة المتوقعة لرفقاء كرستيانو رونالدو

السيسي: احتياطي النقد الأجنبي بلغ أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها ..فيديو

مونديال روسيا يحقق رقما مميزا في الحضور الجماهيري

وزير الداخلية: لا تهاون مع من يرفع السلاح في وجه المصريين ..صور

التاريخ ينحاز إلى التانجو.. والحاضر ينصف الديك الفرنسي

صدى البلد داخل مسجد العاصمة الإدارية قبل افتتاحه..فيديو وصور

صدى البلد ينشر نص كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا فى مواجهة الأرجنتين اليوم

كندا ترد على ترامب بإجراءات انتقامية ورسوم إضافية

سامبولي يفكر في إراحة نجم الأرجنتين أمام فرنسا بثمن نهائي المونديال

مشاهدة مباراة فرنسا والارجنتين بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيولة مرورية بميدان النهضة فى ذكرى ثورة 30 يونيو .. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

طرح كراسات شروط ميكنة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل .. صور

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

وزيرة الصحة: نسعى لوصول الإسعاف المصرية لمستوى الأفضل عالميا .. صور

فيديو

بكري: هجوم السوشيال ميديا جزء من هزيمة مصر أمام السعودية
وزير النقل: نفذنا 3200 كيلومتر من الطرق الجديدة عقب 30 يونيو
دينا يحيى تنتقد الهجوم الشديد على لاعبي المنتخب واستقبالهم الفاتر بالمطار
مميش: قناة السويس الجديدة شريان للتجارة العالمية.. فيديو
مميش: افتتاح مركز سيمنز للتدريب أكتوبر المقبل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟