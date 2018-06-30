مقتل 15 وإصابة آخرين في غارات مكثفة على ريف درعا

أفادت مصادر سورية، اليوم /السبت/، بمقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين في غارات مكثفة على ريف درعا الشرقي.



وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن غارات مكثفة استهدفت بلدة عصم في ريف درعا الشرقي؛ ما أسفر عن مقتل 15 مدنيا وإصابة أخرين بجروح.. مضيفة أن القوات السورية تقدمت إلى بلدة الغارية الشرقية بعد دخولها بلدة الكرم.



يأتي ذلك تزامنا مع محادثات بين فصائل المعارضة السورية ومفاوضين عن الجيش الروسي للتوصل لاتفاق سلام في درعا يتيح سيطرة القوات السورية على المنطقة.