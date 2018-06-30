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كأس العالم

مونديال روسيا يحقق رقما مميزا في الحضور الجماهيري

السبت 30/يونيو/2018 - 02:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
تفوقت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، على المونديال السابق في البرازيل، من حيث عدد الجماهير التي زارت مناطق المشجعين خلال الدور الأول من البطولتين.

وفي روسيا،وصل عدد الجماهير التي تواجدت في مناطق المشجعين، خلال منافسات دور المجموعات، إلى 5 ملايين مشجع، بينما كان عدد الجماهير في البرازيل خلال الدور الأول لكأس العالم 2014، 2.9 مليون مشجع.

وتعد مناطق المشجعين "fan fest"، جزءًا أساسيًا من برنامج كأس العالم، منذ مونديال 2006 في ألمانيا، ويتم خلالها عرض المباريات للمشجعين الذين لم يوفقوا في الحصول على التذاكر لحضور المباريات، كما تشهد تلك المناطق إقامة حفلات غنائية، وأنشطة رياضية وترفيهية مختلفة، طوال فترة المونديال.

وتوجد منطقة للمشجعين في كل مدينة من المدن المستضيفة للمباريات في روسيا، يكون فيها شاشة عملاقة يتم عرض المباريات عليها.

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