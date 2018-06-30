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أخبار العالم

ترامب: الملك سلمان وافق على طلبي من السعودية بزيادة إنتاج النفط

السبت 30/يونيو/2018 - 02:26 م
الرئيس ترامب والعاهل
الرئيس ترامب والعاهل السعودي
على صالح
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فحوى اتصال هاتفي أجراه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث قال إنه وافق على طلبه بزيادة إنتاج المملكة من النفط لـ مليوني برميل؛ بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا.

وجاء ذلك وفقا لتغريدة كتبها الرئيس الامريكي، اليوم السبت، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال إنه اقنع الملك سلمان بزيادة إنتاج المملكة من النفط لـ مليوني برميل وانه تفهم طلبه ووافق في الحال.

وكانت السعودية قد رفعت سقف إنتاجها من النفط الخام، في يونيو الجاري، إلى 10.70 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 700 ألف برميل يوميا، مقارنة مع مايو الماضي.

ويقترب هذا المعدل من مستوى قياسي سابق، ما يشير إلى أن المملكة تريد أن تعوض النقص في إمدادات منتجين آخرين داخل "أوبك"، وكذلك كبح جماح الأسعار.

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