ترامب: العاهل السعودي وافق على زيادة مليون برميل نفطي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة اليوم السبت إن العاهل السعودي الملك سلمان وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط "ربما بما يصل إلى مليوني برميل" لتعويض نقص الإنتاج من إيران وفنزويلا.



ولم يصدر تعليق بعد من السلطات السعودية.



وقال مصدر في قطاع النفط لرويترز قبل أيام إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو تموز بعد أن اتفقت أوبك مع روسيا ودول أخرى حليفة منتجة للنفط على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.