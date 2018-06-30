تعرف على موعد سحب ملفات التقدم للكليات والمعاهد العسكرية

صدق الفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية «الحربية - البحرية - الجوية - الفنية العسكرية - الدفاع الجوى - كلية طب القوات المسلحة "ذكور وإناث" - المعهد الفنى للقوات المسلحة»، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، دفعة أكتوبر ٢٠١٨.



وتبدأ توقيتات سحب الملفات اعتبارا من يوم الثلاثاء 3 يوليو 2018، من مكتب تنسيق الكلية الحربية، بالإضافة إلى مكتب تنسيق "نادى الفتح" الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية اعتبارا من يوم 28 يوليو ٢٠١٨، وكذلك مكتب تنسيق أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية اعتبارا من 28 يوليو ٢٠١٨، حيث إن سحب الملفات مُتاح حتى منتصف شهر أغسطس.



وقد تمت إضافة مرحلة الكشف الطبي على الطلبة بمكتب تنسيق الإسكندرية بمستشفى مصطفى كامل العسكري، وذلك تيسيرا على الطلبة المتقدمين من الإسكندرية والمحافظات المجاورة لها، موضحا أن فترة التدريب الأساسي للطلبة تبلغ ثلاثة أشهر لجميع الكليات.



ويتم سحب ملفات القبول وجميع مراحل اختبارات التنسيق للطالبات الإناث المتقدمة للاتلتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة من جميع المحافظات من مكتب تنسيق الكلية الحربية بمصر الجديدة وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو 2018.