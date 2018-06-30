تعرف على الشروط العامة للتقديم للكليات والمعاهد العسكرية

صدق الفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية «الحربية - البحرية - الجوية - الفنية العسكرية - الدفاع الجوى - كلية طب القوات المسلحة "ذكور وإناث" - المعهد الفنى للقوات المسلحة»، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، دفعة أكتوبر ٢٠١٨.



الشروط العامة للقبول:

- أن يكون الطالب ووالداه وأجداده مصريي الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية آخر.

-أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقًا للشروط والمجموع الذى يحدده مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد العسكرية.

-ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيدا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد.

-أن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح.

-أن يكون حسن السير والسلوك.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف.

-يشترط على الطالب المتقدم للكليات والمعاهد العسكرية أن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج.

-لا يكون قد استقال أو فصل تأديبيا من أى كلية معهد عسكرى مدرسة عسكرية.

-ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

-ألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم "الكلية الجوية فقط يسمح للطول بأقل من 158 سم والإناث 155 سم كحد أدنى".

-أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية أثناء الاختبارات.

- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم اجتيازه الاختبارات، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة بنجاح من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى في زمن لا يزيد على 3 ثواني من إصدار الأمر بالقفز.

-أن يجتاز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية، وكشف الهيئة وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

-أن يجتاز اختبار العرض الطبى العام والتحاليل الطبية المتخصصة المتقدمة.

-أن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية بالتضامن مع والده أو ولى أمره بالالتزام الكامل بشروط التقدم للكليات والمعاهد العسكرية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.

-أن تلتزم الطالبات المقبولات بالمعهد الفنى للتمريض بارتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهد بإقرار كتابى بذلك.