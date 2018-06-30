كريستيانو رونالدو يستعد لتحقيق أرقام قياسية أمام الأوروجواي

يلتقي منتخب البرتغال نظيره الأوروجوياني، اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.



ويستعد قائد البرتغال كريستيانو رونالدو لتحقيق أرقام قياسية جديدة حال مشاركته امام الاوروجواي اولها معادلة رقم اللاعب الألماني شفاينشتايجر (38) من حيث اكثر اللاعبين مشاركة في بطولة العالم وأوروبا.



وبتسجيل كريستيانو رونالدو هدف اليوم فإنه يصل الى قمة هدافي كأس العالم متساويا مع المتصدر الحالي هاري كين برصيد 5 أهداف.



وفي حال فوز رونالدو بلقب هداف كأس العالم بجانب هداف دوري ابطال اوروبا "الشامبيونزليج" يصبح ثالث لاعب يحقق اللقبين معا بجانب كلا من البرتغالي أوزيبيو عام 1966، والبلغاري ستويشكوف عام 1994.



جدير بالذكر ان رونالدو سجل 7 أهداف طيلة تاريخه في كأس العالم وعلى بعد هدفين فقط من أوزيبيو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال في كأس العالم برصيد 9 أهداف.