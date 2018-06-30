تعرف على الشروط الخاصة بكل كلية عسكرية

صدق الفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية «الحربية - البحرية - الجوية - الفنية العسكرية - الدفاع الجوى - كلية طب القوات المسلحة "ذكور وإناث" - المعهد الفنى للقوات المسلحة»، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، دفعة أكتوبر ٢٠١٨.



أولا: الكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها «العلمي – الأدبي»، وألا تزيد السن في 1 – 11 – ٢٠١٨ على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70%.



ثانيا: الكلية البحرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العملي شعبتي «الرياضيات – العلوم» بشرط أن يكون طالب شعبة «العلوم» حصل على 70% فأكثر في مادة الرياضيات وفي الصف الثاني الثانوي، ويتم قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا تزيد السن في 1 – 11 – ٢٠١٨ على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر.



ثالثا: الكلية الجوية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها «العلمي – الأدبي»، وألا تزيد السن في 1 – 11 – ٢٠١٨ على 22 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 60% فأكثر.



رابعا: الكلية الفنية العسكرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي «شعبة الرياضيات» فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط أن يكون الطالب تحصل في مادتي «الفيزياء والرياضيات» على ٧٠% فأكثر، وألا تزيد السن في 1 – 11 –٢٠١٨ على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر.



خامسا: كلية الدفاع الجوي

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من القسم العملي «شعبة الرياضيات» فقط، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتي «الفيزياء والرياضيات» على 70% فأكثر، وألا تزيد السن في 1 – 11 – ٢٠١٨ على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر.



سادسا: كلية الطب للقوات المسلحة "ذكور وإناث"

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي «شعبة العلوم» فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا تزيد السن في 1 – 11 – ٢٠١٨ على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 95% فأكثر.



سابعا: المعهد الفني للقوات المسلحة

يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «القسم العلمي» شعبة «الرياضيات – العلوم»، ويقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية «القسم العلمي»، ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام «خمس وثلاث» سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط، أو معهد «الدنبسكو» بشرط أن تكون التخصصات في «الميكانيكا – الكهرباء» فقط، وألا تزيد السن في 1 – 11 – ٢٠١٨ على 21 سنة.



ويقبل الطلبة الحاصلون على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة في المجالات «المجال الهندسي - المجال التكنولوجي»، وسيراعي شرط السن للحاصلين على هذه الشهادات أثناء التقديم، حيث سيسمح لعامين إضافيين للطلبة المقيدين في دراسات أعلى ليكون 23 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع للحاصلين على الثانوية العامة 65% فأكثر والثانوية الصناعية 75% فأكثر.