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كأس العالم

بايرن ميونخ يكرم شفاينشتايجر بطباعة قمصان تحمل اسمه

السبت 30/يونيو/2018 - 02:27 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
بدأ فريق بايرن ميونخ الألماني، في طباعة قمصان للفريق الأول تحمل اسم النجم السابق باستيان شفاينشتايجر تخليدا لدوره الفعال مع الفريق البافاري خلال مسيرته مع كرة القدم .

وبحسب موقع "سبورت 1" الألماني، فإن هذه القمصان ربما يكون لها علاقة بالمباراة التكريمية لشفاينشتايجر الذي يلعب حاليًا بصفوف شيكاجو فاير الأمريكي.

ومن المُقرر أن يخوض شفاينشتايجر مباراة تكريمية له في 28 أغسطس المقبل، مع ناديه شيكاجو فاير في ملعب "أليانز أرينا ، وسيرتدي شفاينشتايجر قميص شيكاجو فاير لشوط واحد، بينما في الشوط الآخر سيلعب بقميص بايرن ميونخ.

وانضم شفايني إلى صفوف بايرن في عمر الـ13 عامًا، ومثل النادي البافاري لـ17 عامًا، قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2015، ومنه إلى شيكاجو فاير.

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