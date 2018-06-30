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ديني

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي أنقذ مصر في 30 يونيو وحماها من الفوضى

السبت 30/يونيو/2018 - 02:40 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: "اليوم في ذكرى 30 يونيو نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى والتى كتبت تاريخا استثنائيا لمصر وسيسجل التاريخ أن الله وفق الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقيام بأكبر عملية إنقاذ فى العهد الحديث، وحمى مصر من الفوضى والانجراف نحو حافة الهاوية كما تشهده عدد من البلدان الآن، فبناء الدول وحماية الأوطان من أعظم مقاصد الأديان".

جاء ذلك خلال افتتاحه دورة فقه الحج للأئمة المرافقين لبعثات الحج، اليوم، بمسجد النور بالعباسية، ويأتى اللقاء للتأكيد على الأئمة بضرورة التيسير على حجاج بيت الله عز وجل فى أداء مناسكهم، من خلال دراسة المسائل والقضايا المتعلقة بالحج ولا سيما تلك المتصلة بالمستجدات العصرية المتطلبة للتيسير لا التعسير، وخلال اللقاء تم توزيع كتاب التيسير فى الحج الذى أصدرته وزارة الأوقاف المصرية على جميع الدارسين.

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