الصحة: 3 وفيات و23 إصابة في انقلاب أتوبيس رحلات بالغردقة

كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وكيلة وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالتوجه إلى مستشفى رأس غارب للاطمئنان على الحالات المصابة وإعداد تقرير عنها.





جاء ذلك على خلفية انقلاب أتوبيس رحلات على طريق بني سويف - الزعفرانة، بمحافظة البحر الأحمر ، مما أدى إلى وفاة 3 مواطنين وإصابة 23 آخرين.





وكلفت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، بمتابعة الموقف وامداد المحافظة بأي أطباء من التخصصات الطبية الدقيقة التي قد تحتاجها.





من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت 3 مصابين إلى مستشفى الغردقة العام، بينما تم نقل باقي المصابين والوفيات إلى مستشفى رأس غارب المركزي.



