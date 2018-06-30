المنطقة الاقتصادية تحتضن أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط باستثمارات 10.9 مليارات دولار.. يقام على مساحة 5 ملايين متر.. ويوفر 48 ألف فرصة عمل

تعرف علي مشروع أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط" في المنطقة الاقتصادية قبل توقيعه بحضور رئيس الوزراء

محفوظ: الصناعات البتروکیماویة تعتبر إحدى الأولويات فى المنطقة الاقتصادية

محافظ السويس يطمح من خلال المشروع، في تعيين أبناء السويس بمجمع البتروكيماويات

استشاري المشروع: يستهدف سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض للخارج





يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.





ويوقع العقد بين الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، باستثمارات تُقدَّر بـ10.9 مليارات دولار، ويقام المشروع على مساحة تبلغ 5 ملايين م2، ويوفر 48 ألف فرصة عمل.





من جانبه اكد اللواء بحرى محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، أن الصناعات البتروکیماویة تعتبر إحدى الأولويات فى المنطقة الاقتصادية، خاصة فى المنطقة الجنوبية، ويرجع ذلك إلى اعتبارها صناعة تجذب تجمعات صناعية أخرى، مؤكدا انه يعتبر مشروعا ضخما فى مجال البتروكيماويات "التحرير للبتروكيماويات" وسيكون الأول من نوعه فى مصر وأكبر مصنع فى العالم.





وأضاف عبد القادر، أن منطقة العين السخنة هى إحدى المناطق الأربع فى المنطقة الاقتصادية، والتى تتمتع بمزايا كثيرة وإمكانات كبيرة تؤهلها لأن تكون قطبا كبيرا فى مجال التكرير والبتروكيماويات، حيث يعتبر ميناء السخنة هو البوابة الجنوبية لقناة السويس والذى يمر من خلالها ما يقرب لـ 17 ألف سفينة سنويا، تمثل 10% من حجم التجارة العالمية.





وأضاف اللواء محفوظ طه أن المنطقة الاقتصادية تكفل للمستثمر بيئة عمل مواتية وجاذبة للاستثمار تساعد على سهولة أداء أعماله من خلال منفذ الشباك الواحد بسهولة ويسر، كما أن المنطقة لها مجلس إدارة له جميع الصلاحيات وممثل من عدد من الوزارات وله سلطة الولاية الكاملة من أجل تبسيط الإجراءات وإصدار الموافقات، علاوة على انخفاض تكاليف الإنتاج، كما أن المنطقة تتمتع بعدد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول العربية والإفريقية التى تضيف للمنطقة ميزة تساعدها على سهولة نفاذ منتجاتها لهذه الدول وتجعل لها أفضلية في هذه الأسواق.





ولفت إلى أن المنطقة الجنوبية فى العين السخنة تتضمن مشروعا ضخما في مجال البتروكيماويات "التحرير للبتروكيماويات" والذى سيكون الأول من نوعه فى مصر، وأكبر مصنع في العالم، ويضم وحدة تكسير النافتا مع القدرة على إنتاج 1.4 مليون طن سنويا من الإيثيلين والبولي إيثيلين و 900 ألف طن سنويا من البروبيلين و250 ألف طن سنويا من البيوتادين و 350 ألف طن سنويا من البنزين و 100 ألف طن سنويا من هيكسين.





ويطمح اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، من خلال المشروع، في تعيين أبناء السويس بمجمع البتروكيماويات، مشيرا الي توافر قسم للبتروكيماويات بالمدرسة المتقدمة للصناعات ويوجد أيضا أول كلية للبترول والتعدين بالمحافظة، وهناك قسمًا بأحد المدارس الصناعية لتدعيم منظومة اللوجستيات وخدمات الموانئ بالمنطقة.





وأكد حامد أن أول شركة ومعمل للبتروكيماويات والأسمدة تم إنشاؤه فى سنة 1947 كان فى السويس، مؤكدًا أن المحافظة جاذبة للإستثمارات العملاقة منها مشروع الضخ والتخزين للطاقة والذى يقام على جبل عتاقة بطاقة قدرها 2400 ميجاوات، وكذلك مشروع مجمع الأسواق الذى يشمل 9 مصانع متنوعة فى مجال الأسمدة بإستثمارات 12 مليار جنية.





ويقول أسامة كمال وزير البترول الأسبق وإستشارى المشروع، أن المشروع يشمل مجمع متكامل للبتروكيماويات ويقام بثلاث مناطق بالسخنة وتبدأ أعمال الإنشاءات بالمجمع خلال الربع الأول من 2018 من 4 إلى 5 سنوات وينتج 4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية و بتكلفة استثمارية حوالى 10.5 مليار دولار ويستوعب حوالى 3000 عامل مباشرة 20 ألف فرصة عمالة غير مباشرة".





وأضاف كمال، أن المشروع يستهدف سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية وتوفير المواد الخام اللازمة لمشروعات البتروكيماويات القائمة والمستقبلية فى منطقة محور قناة السويس وتصدير الفائض للخارج.





كانت شركة بيكتل، وهي شركة رائدة عالمية في أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، قد اعلنت أنها فازت بعقد من قبل شركة كاربون القابضة المصرية لتوفير خدمات إدارة المشروع لمجمع التحرير للبتروكيماويات في العين السخنة.





وفي دورها في إدارة المشروع، ستقوم بيكتل بالإشراف على تنفيذ المشروع وأداء المقاول لإنجاز ما سيكون أكبر مجمع بتروكيماويات في مصر.





وقال جو طومسون، المدير العام لشركة لأعمال التوزيع والكيماويات في بيكتل: "على مدى عقود، تشاركنا مع العملاء والمتعاقدين والموردين في مصر والمنطقة لتقديم مرافق صناعية عالية الجودة بأمان. والفوز بهذه العقود يسمح لنا بمواصلة هذا الإرث بتقديم مرافق عالمية المستوى لشركة كاربون القابضة".





ويقول باسل الباز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كربون: "يسرنا جدا أن نعمل مع شركة بكتل، إن اختيار مقاول عالمي هو أمر مهم لضمان نجاح تسليم منشأة كبيرة ومعقدة مثل مرفق التحرير للكيماويات، وسيتم توظيف حوالي 30 الف مصري بشكل مباشر خلال مرحلة الانشاءات، كما سيتم توظيف حوالى ثلاثة الاف مهندس وفني خلال مرحلة العمليات".





وعقد مساء أمس الاول، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا حضره المهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عضو مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، والفريق مهاب مميش، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة؛ لمتابعة الخطوات النهائية قبل توقيع العقود.





وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتوفير منطقة سكنية للعاملين بالمشروع، وكذا الاعتماد على المكون المحلي في الإنشاءات، والعمل على ضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، والاهتمام بتدريب العاملين بالمشروع.





وأكد وزير البترول أن هذا المشروع يتوافق مع استراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة في مصر، ويتم تنفيذه باستثمارات كبرى، وبتمويل من مؤسسات دولية.





وقال وزير البترول، إن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والاستقرار السياسي أعطى حافزا للانطلاق في تنفيذ مشروعات جديدة في هذه الأنشطة في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات البترولية وزيادة القيمة المضافة.





وأضاف، أن هذه المشروعات تساهم في تأمين إمدادات مستقرة للسوق المحلي من هذه المنتجات، وخفض الاستيراد وتصدير الفائض بما يسهم في إيجاد مصدر دولاري، وزيادة عائدات الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة.





واضاف، لدى وزارة البترول عدد من مشروعات البتروكيماويات الجديدة منها ما تم تنفيذه مثل مجمعي موبكو وايثيدكو، ومنها مشروعات تحت الدراسة مثل مشروع مجمع البتروكيماويات الجديد في منطقة العين السخنة، ومشروع إنتاج البروبيلين.





ورحب الفريق مهاب مميش بتنفيذ هذا المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التأكيد على ضرورة سرعة البدء في التنفيذ، حيث إن مصر في احتياج لمنتجات هذا المشروع.



