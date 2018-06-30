موريتانيا تستنكر الهجوم على مقر قوة مجموعة دول الساحل بمالي

استنكرت موريتانيا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس في مالي، ما أسفر عن وفاة جنديين ماليين وإصابة آخرين، فضلا عن مقتل عدد من المهاجمين.



وقال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد - في تصريحات صحفية اليوم /السبت/ بنواكشوط - "إن هذا الهجوم الإرهابي تصرف خطير وغير مقبول، ولن يزيد إلا من عزيمة وإرادة دول المجموعة في المضي قدما في تطهير المنطقة من الإرهاب وإرساء قواعد تنمية شاملة ومستدامة".



وأوضح وزير الخارخية الموريتاني أن الإرهاب لا يتعلق بالإشكالية الأمنية وحدَها بل هناك تحديات أخرى تقف وراء هذه الظاهرة البغيضة.

وكانت موريتانيا قد أسست القوة المشتركة للساحل الأفريقي بتعاون مع مالي والنيجر وبوركينافاسو والتشاد.



