سواريز ينتظر رقما قياسيا جديدا أمام البرتغال

يلتقي منتخب الأوروجواي نظيره البرتغالي، اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.



ويستعد النجم الأوروجوياني لتحقيق رقم قياسي حال مشاركته أمام البرتغال اليوم حيث يمتلك 7 أهداف مع منتخبه ويفصله هدف واحد للوصول لرقم اوسكار ميجويز كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف منتخب الاورجواي في بطولة كأس العالم.



وسجل سواريز أهدافه الـ7 فى كأس العالم خلال نسخ 2010، 2014 بالإضافة إلى النسخة الحالية، بينما سجل ميجويز أهداف الـ8 خلال نسخ 1950 و1954.



جدير بالذكر ان منتخب اوروجواي تتأهل لثمن نهائي كأس العالم 2018 روسيا ،بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بينما جاء منتخب البرتغال كمركز ثاني من المجموعة الثانية.

