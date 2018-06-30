58 حفلاً فنياً للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ضمن فعاليات مهرجانها الصيفي

أنهت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، جميع الاستعدادات الخاصة بمهرجان الأوبرا الصيفي في القاهرة والإسكندرية ودمنهور خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، بالإضافة إلى فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي يقام تحت إشراف الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني.





ويتضمن المهرجان الصيفي إقامة 58 حفلا فنيا يتنوع ما بين الموسيقى والغناء وحفلات الجاز والإنشاد الديني والصوفي، منها 10 على المسرح المكشوف خلال الفترة من 4 إلى 19 يوليو المقبل، و4 حفلات بأوبرا دمنهور، و14 حفلا على مسرح سيد درويش والرماني بكوم الدكة بالإسكندرية خلال الفترة من 18 حتى 30 من نفس الشهر، بالإضافة إلى 30 حفلا مجانيا ضمن فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.





ومن المقرر أن يحيي تلك الحفلات نخبة من نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي، إلى جانب بعض الفرق الفنية الشابة التي تقدم تجارب متفردة ومتميزة، ومن بينهم (إيمان البحر درويش، علي الحجار، مصطفى قمر، ريهام عبدالحكيم، غالية بن علي، أحمد جمال، أحمد سعد، كارمن سليمان، محمد رشاد، محمد عباس، نسمة محجوب، أحمد ناصر، نسمة عبدالعزيز، صابرين النجيلي والمنشد علي الهلباوي).



