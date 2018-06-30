ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

58 حفلاً فنياً للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ضمن فعاليات مهرجانها الصيفي

السبت 30/يونيو/2018 - 09:02 م
صدى البلد
أ ش أ
أنهت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، جميع الاستعدادات الخاصة بمهرجان الأوبرا الصيفي في القاهرة والإسكندرية ودمنهور خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، بالإضافة إلى فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي يقام تحت إشراف الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني.

ويتضمن المهرجان الصيفي إقامة 58 حفلا فنيا يتنوع ما بين الموسيقى والغناء وحفلات الجاز والإنشاد الديني والصوفي، منها 10 على المسرح المكشوف خلال الفترة من 4 إلى 19 يوليو المقبل، و4 حفلات بأوبرا دمنهور، و14 حفلا على مسرح سيد درويش والرماني بكوم الدكة بالإسكندرية خلال الفترة من 18 حتى 30 من نفس الشهر، بالإضافة إلى 30 حفلا مجانيا ضمن فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.

ومن المقرر أن يحيي تلك الحفلات نخبة من نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي، إلى جانب بعض الفرق الفنية الشابة التي تقدم تجارب متفردة ومتميزة، ومن بينهم (إيمان البحر درويش، علي الحجار، مصطفى قمر، ريهام عبدالحكيم، غالية بن علي، أحمد جمال، أحمد سعد، كارمن سليمان، محمد رشاد، محمد عباس، نسمة محجوب، أحمد ناصر، نسمة عبدالعزيز، صابرين النجيلي والمنشد علي الهلباوي).

وعقب إنتهاء المهرجانات في الإسكندرية ودمنهور تبدأ مباشرة فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، حيث يستمر على مدى 16 يوما خلال الفترة من 2 حتى 17 أغسطس القادم.

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية في القاهرة والجيزة.. فيديو

فرنسا تتسلح برباعي هجومي شرس أمام تاريخ الأرجنتين في كأس العالم

التعليم: عدلنا نموذج إجابة الكيمياء "اللغات" وصححنا أخطاءه

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا فى مواجهة الأرجنتين اليوم

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

شاهد.. أحمد موسى يهتف ضد محمد مرسي والإخوان على الهواء

بث مباشر مباراة البرتغال واوروجواي رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الشمس

وزير التربية والتعليم: لا صحة لفرض رسوم لدخول الطلاب المدارس

تعرف على الشروط العامة للتقديم للكليات والمعاهد العسكرية

الأهلي يحتفظ بكل نجومه.. و19 لاعبًا في القائمة الأولى

شاهد.. حريق في مطار الكويت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

أحلام تضع اللمسات الأخيرة على حفلها فى ختام موازين.. صور

أسيوط تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالمزمار البلدى والخيول .. صور

فيديو

السفير البريطانى بمصر: سنمول مشروع البتروكيماويات بـ 1.8 مليار دولار..فيديو
أحمد موسى: ميليشيا الجاسوس مرسي حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي
الشهاوي: الطبيعة المصرية ساهمت فى كشف حقيقة الإخوان.. فيديو
أشرف سلطان يبرز ملامح برنامج حكومة مصطفى مدبولي.. فيديو
أحمد موسى : خيرت الشاطر هدد بوجود 20 ألف إرهابى يحاصرون القاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟