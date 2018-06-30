كورال الطفل احتفالا بثورة 30 يونيو في السنبلاوين

نظم بيت ثقافة السنبلاوين برئاسة البكرى المرسى احتفالية فنية احتفالا بثورة 30 يونيو تحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و هشام فرحات مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافى وعاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية.



بدأت الاحتفالية بعرض فنى لفريق كورال الطفل حيث قدم الكورال أغاني فردية وجماعية منها اغنية ''روحى وروحك حبايب'' للطفلة سلمى واغنية ''يا حبيبتى يا مصر'' للطفلة ندى زغلول وأغنية ''على رمش عيونها'' للطفل ابراهيم ابراهيم ومجموعة اغاني وطنية جماعية تحت قيادة المايسترو خالد طاهر



واختتم الاحتفال باسكتش مسرحي لمسرح الطفل بعنوان '' الشهيد' اخراج سيد بشيونى ويدور الاسكتش حول الشهداء والتضحيات التى ضحى بها شبابنا من الجيش والشرطة من أجل مصر والحفاظ على سلامتها وأمنها.