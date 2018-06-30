ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مراكز شباب بمطروح تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

السبت 30/يونيو/2018 - 04:25 م
مراكز شباب بمطروح
مراكز شباب بمطروح تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
ايمن محمود
أعلن خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح عن تنظيم مديرية الشباب والرياضة بمطروح احتفالية بمناسبة ذكرى 30 يونيو بمراكز الشباب بمدن المحافظة المختلفة وتنظيم مهرجانات رياضية للشباب.

كما قامت بعض السيارات بالمرور فى الشوارع حاملة أعلام مصر ولافتات التي تحمل الشعارات الوطنية والتهنئة بذكرى الثورة.

وتم عرض أفلام بإنجازات وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جميع المجالات، من خلال شاشات عرض كبيرة فى الميادين الرئيسية والكورنيش ليتمكن من متابعتها أبناء مطروح وزائريها.
مراكز شباب بمطروح تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
مراكز شباب بمطروح تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
مراكز شباب بمطروح تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

ترشيحاتنا

جريزمان يقود تشكيل فرنسا أمام الأرجنتين

بث مباشر مباراة فرنسا والارجنتين| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

اليوم.. كرة القدم تنتظر حدثا تاريخيا خلال لقاءات المونديال

إعلان تشكيل ائتلاف المعارضة خلال أسبوعين.. صور

قرار جريء من تيريزا ماي بشأن واقعة محاولة اغتيال الجاسوس الروسي

وزير الداخلية: لا تهاون مع من يرفع السلاح في وجه المصريين ..صور

تعرف على موعد سحب ملفات التقدم للكليات والمعاهد العسكرية

راقصتان مصريتان من عهد الملك فاروق تحتلان اهتمام صحف إسرائيل.. صور

ننشر توزيع درجات امتحانات جيولوجيا واستاتيكا وفلسفة الثانوية العامة

مارادونا: ميسي لديه فرصة للتتويج بمونديال روسيا مع الأرجنتين

النائب العام: مصر تسلمت 21 ألف عملة معدنية و195 قطعة أثرية مهربة من إيطاليا

حصاد دور المجموعات في كأس العالم.. 3 منتخبات تحقق العلامة الكاملة.. منافس محمد صلاح يتصدر قائمة الهدافين.. ومشاركة تاريخية للحضري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيولة مرورية بميدان النهضة فى ذكرى ثورة 30 يونيو .. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

المراغي: الرئيس السيسي رجل الإصلاح الاقتصادي .. صور

طرح كراسات شروط ميكنة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل .. صور

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

فيديو

وزير النقل: السكة الحديد ملف صعب ونستحدث منظومة أمان جديدة
حضرى كسكسي مدفون على طريقة زينب مصطفى
وزير النقل: أنفقنا 38 مليار جنيه لتطوير وتنفيذ 7 آلاف كيلو طرق
بكري: هجوم السوشيال ميديا جزء من هزيمة مصر أمام السعودية
وزير النقل: نفذنا 3200 كيلومتر من الطرق الجديدة عقب 30 يونيو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟