مراكز شباب بمطروح تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

أعلن خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح عن تنظيم مديرية الشباب والرياضة بمطروح احتفالية بمناسبة ذكرى 30 يونيو بمراكز الشباب بمدن المحافظة المختلفة وتنظيم مهرجانات رياضية للشباب.



كما قامت بعض السيارات بالمرور فى الشوارع حاملة أعلام مصر ولافتات التي تحمل الشعارات الوطنية والتهنئة بذكرى الثورة.



وتم عرض أفلام بإنجازات وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جميع المجالات، من خلال شاشات عرض كبيرة فى الميادين الرئيسية والكورنيش ليتمكن من متابعتها أبناء مطروح وزائريها.

