افتتاح المركز الثقافى بطنطا بعد تطويره بـ50 مليون جنيه

أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية انه سيتم افتتاح المركز الثقافي بمدينة طنطا اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء بحضور الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة.



وقال صقر أن المركز تم انشاءة على مساحة1500 متر مربع بتكلفه قدرها 50 مليون جنيه ويتسع الى 450 مشاهد فى ثلاث مستويات 250 فى الصاله و200 فى بناوير اللوج والبلكون واستغرق تطويره 8 سنوات ويعد من أكبر وأهم ثلاثة مسارح تم تصميمها على الطراز الايطالي حيث ساهم فى اثراء الحركة الفنية بمدينة طنطا على مدار أكثر من نصف قرن وكان الهدف الاساسى من انشاؤة أن يكون مركز رئيسيا لنشر الثقافة افتتحه مصطفى باشا النحاس رئيس وزراء مصر الأسبق عام 1939 وتألق على خشبه المسرح فطاحل السياسه والفنون حيث خطب عليه الزعيم جمال عبد الناصر فى ستينات القرن الماضي .



كما استضاف العديد من حفلات الموسيقى العربية وفرق الانشاد الدينى والفنون الشعبيه.. يقع المبنى فى ميدان الجمهورية بشارع البحر بمدينة طنطا ويضم قاعات لتكنولوجيا المعلومات وصاله لكبار الزوار وغرفا للفنانين وصالات للتدريبات وقاعات للانشطة الثقافيه والفنيه وتبلغ خشبه مسرح المركز الثقافى 12 متر طول و20 متر عرض بارتفاع 20 متر مزوده بأحدث تقنيات الصوت والضوء والاضاءه الحديثة مما يؤهلها لاستقبال العروض الفنيه الضخمة.



وتم تأمين المسرح بأحدث الوسائل التكنولوجيا فى نظم الحريق والاضاءة والمراقبه بالكاميرات اضافه الى التكييف المركزى وأماكن خدمات وأهم مايميز المركز الثقافى بطنطا هو افتتاح 8 فصول لمركز تنمية المواهب لاكتشاف وتنمية مهارات أبناء الدلتا الفنيه فى العود والجيتار – كورال الاطفال والشباب – الرسم – الايقاع – الباليه – فصول لذوى القدرات الخاصة.



بالاضافه الى ورش التمثيل وتصميم الديكور والاخراج بجانب الصالونات الادبيه والامسيات الشعريه لادباء وشعراء الغربية والندوات التثقيفية التى من شأنها نشر الوعى الثقافى فى مختلف المجالات ومعارض للفنون التشكيلية.