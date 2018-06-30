الانتهاء من المدرسة الفنية النووية بالضبعة خلال شهر

تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم السبت ، المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للاطمئنان على سير الاعمال ومتابعة انهاء تنفيذ الانشاءات بالمدرسة استعدادا لبدء الدراسة بها العام الدراسى القادم.



حيث شدد محافظ مطروح علي ضرورة سرعة الانتهاء من الاجراءات الانشائية النهائية بالمدرسة النووية- وتسليمها خلال شهر مع جاهزيتها من مبانى ومعامل وأثاث تمهيدا لبدء الدراسة الفعلية بها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.



وأوضح محافظ مطروح ان المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة تم اختيار موقعها لتميزه كموقع لوجيستى و استراتيجى فى المنطقة مع اطلاق المشروع النووي السلمى المصرى بالتعاون مع الجانب الروسى ، وما سيكون لتلك المدرسة من فاعليه فى تدريب و تأهيل على احدث تقنيات الطاقة النووية علميا وعمليا .



من ناحية اخرى اعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط وشروط الالتحاق بالمدرسة هذا العام ، حيث تبدا بعد غدا الاثنين مديرية التربية والتعليم بمطروح ولمدة 10 أيام فى تلقى طلبات طلاب الشهادة الاعدادية الراغبين فى الالتحاق بالمدرسة بمجموع لا يقل عن 260 لطلاب محافظة مطروح و265 للطلاب من خارج المحافظة .

