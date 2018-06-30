نواكشوط تحتضن اجتماعا حول مجموعة الخمس بالساحل الأفريقي

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم /السبت/، اجتماعا رفيع المستوى حول مجموعة الخمس في منطقة الساحل الأفريقي بمشاركة أممية.



وقالت الإذاعة الموريتانية "إن الاجتماع يهدف لنقاش خطة الأمم المتحدة لدعم منطقة الساحل ودعم المجتمع الدولي لصالح الخطة".. مشيرة إلى أن الاجتماع سجل التقدم الذي تم إحرازه في منطقة الساحل فيما يتعلق بمجالات تعزيز الحكم الرشيد والنمو الاقتصادي والتنمية والحل السلمي للنزاعات والتخفيف من تأثير الصدمات المناخية الكبيرة.



وأكد المجتمعون أن هذا التقدم تحقق بفضل جهود الحكومات، والجهود التي يبذلها شعب الساحل، والتعاون بين دول المنطقة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية.

وشدد الاجتماع على التزام دول الساحل الأفريقي بإقامة شراكة قوية ومستدامة ومتبادلة لتعزيز وجود منطقة ساحلية مزدهرة وسلمية، وذلك رغم العديد من التحديات التي تواجه المنطقة وما تتطلبه مواجهتها من تكثيف الجهود للتعجيل بالرخاء المشترك والسلم الدائم.

