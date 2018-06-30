ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نواكشوط تحتضن اجتماعا حول مجموعة الخمس بالساحل الأفريقي

السبت 30/يونيو/2018 - 04:15 م
صدى البلد
ا ش ا
احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم /السبت/، اجتماعا رفيع المستوى حول مجموعة الخمس في منطقة الساحل الأفريقي بمشاركة أممية.

وقالت الإذاعة الموريتانية "إن الاجتماع يهدف لنقاش خطة الأمم المتحدة لدعم منطقة الساحل ودعم المجتمع الدولي لصالح الخطة".. مشيرة إلى أن الاجتماع سجل التقدم الذي تم إحرازه في منطقة الساحل فيما يتعلق بمجالات تعزيز الحكم الرشيد والنمو الاقتصادي والتنمية والحل السلمي للنزاعات والتخفيف من تأثير الصدمات المناخية الكبيرة.

وأكد المجتمعون أن هذا التقدم تحقق بفضل جهود الحكومات، والجهود التي يبذلها شعب الساحل، والتعاون بين دول المنطقة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشدد الاجتماع على التزام دول الساحل الأفريقي بإقامة شراكة قوية ومستدامة ومتبادلة لتعزيز وجود منطقة ساحلية مزدهرة وسلمية، وذلك رغم العديد من التحديات التي تواجه المنطقة وما تتطلبه مواجهتها من تكثيف الجهود للتعجيل بالرخاء المشترك والسلم الدائم.

ترشيحاتنا

النائب العام: مصر تسلمت 21 ألف عملة معدنية و195 قطعة أثرية مهربة من إيطاليا

مشاهدة مباراة فرنسا والارجنتين بث مباشر

الجماهير السنغالية تهاجم زميل محمد صلاح فى ليفربول

أوروغواي ضد البرتغال .. التشكيلة المتوقعة لرفقاء كرستيانو رونالدو

عاجل.. انطلاق مباراة فرنسا والارجنتين بث مباشر

فرنسا تتسلح برباعي هجومي شرس أمام تاريخ الأرجنتين في كأس العالم

تعرف على الشروط العامة للتقديم للكليات والمعاهد العسكرية

الأرجنتين تعتمد على خبرة ميسي أمام الديك الفرنسي بكأس العالم

السيسي: احتياطي النقد الأجنبي بلغ أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها ..فيديو

التاريخ ينحاز إلى التانجو.. والحاضر ينصف الديك الفرنسي

شاهد.. استقبال منتخب كوريا بالبيض

إيران ترسل 16 حاوية أدوية إلى السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيولة مرورية بميدان النهضة فى ذكرى ثورة 30 يونيو .. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

المراغي: الرئيس السيسي رجل الإصلاح الاقتصادي .. صور

طرح كراسات شروط ميكنة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل .. صور

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

فيديو

وزير النقل: السكة الحديد ملف صعب ونستحدث منظومة أمان جديدة
حضرى كسكسي مدفون على طريقة زينب مصطفى
وزير النقل: أنفقنا 38 مليار جنيه لتطوير وتنفيذ 7 آلاف كيلو طرق
بكري: هجوم السوشيال ميديا جزء من هزيمة مصر أمام السعودية
وزير النقل: نفذنا 3200 كيلومتر من الطرق الجديدة عقب 30 يونيو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟