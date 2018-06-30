إصابة حاكم إقليم شابيلي السفلى في انفجار بضواحي مقديشيو

أصيب حاكم إقليم شابيلي السفلى بالصومال محمد إبراهيم باري في انفجار، اليوم /السبت/، وقع بضواحي العاصمة مقديشيو.



وأكد باري - في اتصال هاتفي مع إذاعة (شابيلي) الصومالية - أنه في أمان الآن بعد نجاته من هذا الانفجار.



وأشارت الإذاعة الصومالية إلى مقتل جندي وإصابة عدة مسئولين آخرين بعد انفجار العبوة الناسفة، لافتة إلى أنه من المرجح أن يكون مقاتلي حركة الشباب وراء زرع تلك العبوة الناسفة في الطريق، حيث تسعى الحركة لإسقاط الحكومة الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة.

