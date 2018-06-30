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محافظات

محافظ مطروح يعتمد نتيجة دبلوم التمريض بنسبة نجاح 93,6 %

السبت 30/يونيو/2018 - 04:22 م
محافظ مطروح يعتمد
محافظ مطروح يعتمد نتيجة دبلوم التمريض بنسبة نجاح 93,6 %
ايمن محمود
اعتمد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم "السبت" نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوى للتمريض بمطروح، بنسبة نجاح 93,6 %.

وأكد الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تقدم للامتحانات 110 طالبة، نجح من بينهم 103 طالبة على مستوى محافظة مطروح، وتم إجراء الإحصائيات الأساسية الخاصة بالنتائج.

واضاف ان اجمالى نسبة النجاح بمدرسة تمريض مدينة مرسى مطروح 96,5% بينما بلغت نسبة نجاح مدرسة تمريض مدينة الحمام 83,3 % ليكون اجمالى نسبة النجاح على مستوى مدارس التمريض بمطروح 93,6 %.

وقدم محافظ مطروح، التهنئة للطلاب الأوائل متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح ، وأشاد بجهود مديرية الصحة لتأهيل كوادر من أبناء المحافظة للعمل بمستشفياتها.

واكد على الاهتمام المتواصل بقطاع الصحة بمطروح لما يمثله من اهمية كبرى حيث تم دعم قطاع الصحة بالمحافظة من خارج الموازنة بـ53 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذا الدعم بجانب الأجهزة العينية تساهم في إنجاز ما يتم حاليًا من تطوير شامل لجميع المستشفيات لتواكب الطفرة التنموية التي تتم على أرض المحافظة.
محافظ مطروح يعتمد نتيجة دبلوم التمريض بنسبة نجاح 93,6 %
محافظ مطروح يعتمد نتيجة دبلوم التمريض بنسبة نجاح 93,6 %
محافظ مطروح يعتمد نتيجة دبلوم التمريض بنسبة نجاح 93,6 %

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