وزير الرياضة يشارك في مهرجان جري شباب مصر احتفالا بـ30 يونيو
السبت 30/يونيو/2018 - 04:22 م
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مهرجان الجري الذي نظمه مجموعة من شباب مصر والذي انطلق صباح اليوم من أمام وزارة الثقافة الي مركز شباب الجزيرة والذي شارك فيه عدد 200 مشارك ومشاركة من مجموعات الجري المختلفة في مصر
وعبر وزير الرياضة عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان الذي جاء تزامنا مع احتفالات ثورة 30 يونيو
كما أكد علي أهمية نشر ثقافة الجري وجعلها أسلوب حياة والعمل على دمج باقي أفراد المجمع لممارسة الرياضة واستغلال المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات
كما أشار صبحي الي ضرورة تنظيم هذه المهرجانات بصفة دورية وزيادة عدد المشاركين من كل فئات الشعب من أجل توجيه رسالة للمجتمع تهدف إلي تغير السلوك المجتمعي الي الأفضل مثل المشاركة في نظافة الشوارع وترشيد استهلاك الطاقة والمياة والتوعية بالحفاظ علي الصحة العامة
وعقب انتهاء المهرجان التقي وزير الرياضة بالمشاركين في جلسة حوار واستمع فيها الي آرائهم المختلفة حول إيجاد حلول لتسهيل تنظيم هذه المهرجانات