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كأس العالم

29 لاعبا في قائمة الزمالك الأولى رسميا .. تعرف عليهم

السبت 30/يونيو/2018 - 04:22 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
منتصر المرشدي - ملك موسى
أرسل الزمالك قائمته الأولى للموسم الكروي الجديد 2018 – 2019 إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وضمت 29 لاعبا من اللاعبين القدامى على أن يتم قيد الصفقات الجديدة في القائمة الثانية.

وضمت قائمة الزمالك الأولى، والتي استقر عليها الجهاز الفني للفريق، بالتنسيق مع مجلس إدارة الزمالك كلا من : أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، علي جبر، محمد عبد الغني، حازم إمام، حمدي النقاز، وطارق حامد، ومحمود عبد العزيز، ومحمد أشرف روقا، محمود عبد العاطي دونجا، محمد عنتر، أحمد مدبولي، عبد الله جمعة، مصطفى فتحي، محمود عبد المنعم "كهربا"، محمود عبد الرزاق شيكابالا، يوسف أوباما، كاسونجو كابونجو، معروف يوسف، عماد فتحي، محمد إبراهيم، أحمد توفيق، أحمد رفعت، حسام باولو، أحمد كابوريا، اتشيمبونج، إسلام جمال.

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