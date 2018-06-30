محافظ سوهاج يعتمد المخطط الاستراتيجي لـ 3 مدن

اعتمد الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، المخطط الاستراتيجي العام لمدن سوهاج واخميم ودارالسلام ليكون اقصى ارتفاع مسموح به 12 دورا بارتفاع 36 مترا بدلا من 21 مترا 7 ادوار، وانه جار استكمال اجراءات الاعتماد مع الاجهزة المعنية.
واضاف المحافظ، أن هذا التعديل يساهم فى الحد من مخالفات البناء ومخالفة لاشتراطات البناء ويحقق عائدا ماديا للدولة لمنع مخالفة البناء فى الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص .
وأوضحت المهندسة نورهان صلاح الدين مدير التخطيط العمرانى بمحافظة سوهاج أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية باعتماد خرائط المخططات التفصيلية ، وذلك وفقا للقانون 119 لسنة 2008 وتم الانتهاء من المخطط الاستراتيجى بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع لتحديد قيود الارتفاع بتلك المدن، وأن هذا التعديل يساهم فى الحد من مخالفات البناء ويحقق عائدا ماديا للدولة لمنع مخالفة البناء فى الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص.