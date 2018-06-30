محافظ سوهاج يعتمد المخطط الاستراتيجي لـ 3 مدن

اعتمد الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، المخطط الاستراتيجي العام لمدن سوهاج واخميم ودارالسلام ليكون اقصى ارتفاع مسموح به 12 دورا بارتفاع 36 مترا بدلا من 21 مترا 7 ادوار، وانه جار استكمال اجراءات الاعتماد مع الاجهزة المعنية.





واضاف المحافظ، أن هذا التعديل يساهم فى الحد من مخالفات البناء ومخالفة لاشتراطات البناء ويحقق عائدا ماديا للدولة لمنع مخالفة البناء فى الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص .



