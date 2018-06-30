ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ سوهاج يعتمد المخطط الاستراتيجي لـ 3 مدن

السبت 30/يونيو/2018 - 04:26 م
محافظ سوهاج يعتمد
محافظ سوهاج يعتمد المخطط الاستراتيجي لـ 3 مدن
إسلام رياض
اعتمد الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، المخطط الاستراتيجي العام لمدن سوهاج واخميم ودارالسلام ليكون اقصى ارتفاع مسموح به 12 دورا بارتفاع 36 مترا بدلا من 21 مترا 7 ادوار، وانه جار استكمال اجراءات الاعتماد مع الاجهزة المعنية.

واضاف المحافظ، أن هذا التعديل يساهم فى الحد من مخالفات البناء ومخالفة لاشتراطات البناء ويحقق عائدا ماديا للدولة لمنع مخالفة البناء فى الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص .

وأوضحت المهندسة نورهان صلاح الدين مدير التخطيط العمرانى بمحافظة سوهاج أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية باعتماد خرائط المخططات التفصيلية ، وذلك وفقا للقانون 119 لسنة 2008 وتم الانتهاء من المخطط الاستراتيجى بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع لتحديد قيود الارتفاع بتلك المدن، وأن هذا التعديل يساهم فى الحد من مخالفات البناء ويحقق عائدا ماديا للدولة لمنع مخالفة البناء فى الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص.

ترشيحاتنا

بعد وفاة محمد فاروق.. كيفية إنقاذ مصاب بأزمة قلبية

اغتنم.. أدعية حرص رسول الله على ترديدها في كل وقت

النواب العراقي يطالب المفوضية بضرورة إقناع المجتمع الدولي بنزاهة الانتخابات

وزير الداخلية يتفقد الخدمات بميدان مصطفى محمود ..صور

الأهرام سبورت يضم 10 صفقات نارية .. صور

الأرجنتين تعتمد على خبرة ميسي أمام الديك الفرنسي بكأس العالم

تعرف على الشروط العامة للتقديم للكليات والمعاهد العسكرية

شاهد .. احتفالات المواطنين بالذكرى الخامسة لـ30 يونيو في ميدان رمسيس

مشاهدة مباراة فرنسا والارجنتين بث مباشر

اليوم.. كرة القدم تنتظر حدثا تاريخيا خلال لقاءات المونديال

صحيفة: أبومازن يرفض مناقشة صفقة القرن

الصحة: 3 وفيات و23 إصابة في انقلاب أتوبيس رحلات بالغردقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيولة مرورية بميدان النهضة فى ذكرى ثورة 30 يونيو .. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

المراغي: الرئيس السيسي رجل الإصلاح الاقتصادي .. صور

طرح كراسات شروط ميكنة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل .. صور

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

فيديو

وزير النقل: السكة الحديد ملف صعب ونستحدث منظومة أمان جديدة
حضرى كسكسي مدفون على طريقة زينب مصطفى
وزير النقل: أنفقنا 38 مليار جنيه لتطوير وتنفيذ 7 آلاف كيلو طرق
بكري: هجوم السوشيال ميديا جزء من هزيمة مصر أمام السعودية
وزير النقل: نفذنا 3200 كيلومتر من الطرق الجديدة عقب 30 يونيو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟