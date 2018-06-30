مدير أمن سوهاج يتفقد الخدمات الأمنية ودور العبادة

تفقد اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، في جولة اليوم بجميع أنحاء مدينة سوهاج الأقوال الأمنية والتمركزات المعينة ودور العبادة المسيحية تزامنًا مع الاحتفال بثور 30 يونيو.



وشدد مدير الأمن على ظهور القوات بالمظهر الانضباطي المشرف و توعية القوات بالظروف الراهنة التى تشهدها البلاد وضبط كافة أشكال الجريمة بشتى صورها والعمل على توفير سيولة مرورية على جميع المحاور وحسن معاملة الجمهور.



وشرح مدير الأمن للقوات الوضع الأمني والسياسي الراهن وضرورة اليقظة التامة أثناء الخدمات وتحقيق أقصي درجات التأمين الشخصي والظهور بالمظهر المشرف.

